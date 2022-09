La grande Une Violences : La BD comme outil de prévention auprès des jeunes

Il est parfois compliqué pour les intervenants en prévention de toucher le public visé, d'autant plus lorsque celui-ci est jeune. Pour mieux impacter les jeunes qu'ils sensibilisent, notamment dans les établissements scolaires, le Cevif a décidé de créer une dizaine de planches pour aborder les violences intra-familiales. Par Maxime Bonnet - Publié le Mardi 13 Septembre 2022 à 16:12

"On aborde le plus de thèmes possibles par le dessin, car cela donne un support visuel pour faire passer des messages. Surtout, on essaye de bien montrer que les violences ne se réduisent pas seulement aux agressions physiques", explique Frédéric Rousset, le président du Cevif, le collectif pour l'élimination des violences intra-familiales.



Ce sont ainsi déjà une trentaine de planches qui ont été réalisées en partenariat avec le dessinateur et psychologue Sébastien Gannat. Pour chaque violence, trois vignettes sont proposées afin de faire guider les échanges en classe. Certaines bulles sont laissées blanches, pour que les jeunes puissent y mettre eux-mêmes les mots qu'ils pensent justes pour chaque situation.

"Il faut parler de toutes les violences"



Avec plus de 2000 jeunes touchés par la prévention de l'association en 2019, la BD est un outil indispensable pour parler de sujets délicats, voire tabou. L'inceste, le consentement, le harcèlement numérique, l'homophobie, ou l'envoi de nudes font partie des sujets que l'association tente d'aborder. "Selon les sujets, certains vont être destinés à des plus ou moins jeunes. Par exemple, la problématique des nudes est plus présente avec des pré-ados ou des ados qu'avec les plus petits", poursuit Frédéric Rousset. Pour autant, les planches sont conçues pour être lues de 7 à 17 ans.



"Nous sommes dans une logique de prévention primaire. Nous allons au-devant des enfants pour aborder ces dangers avant qu'ils ne se produisent. Si bien sûr l'accompagnement des victimes est indispensable, le cœur de notre action est de prévenir plutôt que guérir. On s'épuise à éponger le sol alors que le robinet fuit", conclut Frédéric Rousset.