Violence, drogue: Opération "Savoir dire non" le samedi 20 octobre

L'association FORCE JEUNE FRANCE organise l'événement "Savoir Dire Non", qui aura lieu le samedi 20 Octobre 2018 au Gymnase du Moufia à partir de 13h00.



Une manifestation qui a pour objectif de dire "NON" à la violence, aux drogues, à l'échec mais dire "OUI" au sport, à l'art au final à la réussite.



Ce message sera passé à travers de divers présentations : danses, théâtres,chants. Durant l'événement des tournois de football et de handball auront également lieu.