Violence chez certains jeunes : Quelles réponses éducatives possibles ?

Nous assistons depuis une vingtaine d’années à une montée grandissante de la violence chez une fraction de la jeunesse réunionnaise, plus particulièrement dans certaines communes où les populations d’origine ethnoculturelle diverse, pour de multiples raisons, se regroupent spatialement. Des agressions à répétition qui vont de plus en plus loin, attaquant sans scrupule pompiers, policiers et autres intervenants portant secours à certaines victimes ou personnes en détresse. Une quinzaine d’agressions de pompiers depuis le début de l’année, selon le journal Le Quotidien (Sébastien Gignoux, Nouvelle agression à Fayard contre les secours en intervention, 04/10/2022). C’est intolérable. Et ce, sans parler des caillassages de bus, des actes de violence aux abords des établissements scolaires et autres agressions. Ces actes de violence volontaires deviennent de plus en plus une simple mode d’expression individuelle de défi et/ou de règlement des conflits personnels. Mais où va-t-on ? Ces actes sont-ils les symptômes d’une « déliaison sociale » d’une fraction de la jeunesse réunionnaise et mahoraise, toujours plus jeune et toujours plus violente ?



Des situations qui menacent le lien social



Si ces actes de violence – négation de l’autre, autant digne d’humanité que soi – doivent être combattus immédiatement là où ils se produisent et ce, sans complaisance aucune, il convient tout autant de déceler les raisons qui les nourrissent. Car, la violence ne surgit pas de façon aveugle. Rien n’est sans raison et nul effet sans cause, pour reprendre une affirmation du philosophe allemand Leibniz. Donc, à la fois combattre les injustices-mères qui gangrènent le tissu social et lutter pied à pied contre toutes les formes de violence et d’incivilité ou autre mise à l’épreuve par pur jeu. Vaste programme qui implique la mobilisation de toutes les forces vives de la collectivité à divers échelons.



Un chiffre de l’INSEE/Réunion nous donne une idée de la situation assez désespérante d’une fraction de notre jeunesse : « À La Réunion, en 2021, 41 000 jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET). Ils représentent 26% de cette classe d’âge, soit deux fois plus qu’au niveau national », écrivent Anne Jonzo et Sébastien Seguin (INSEE, Analyse La Réunion, n° 72 2022). Certes, le chômage de cette classe d’âge avait par la suite un peu baissé, mais il s’agit des jeunes qui, tout en souhaitant travailler, ne trouvent pas d’emploi – sans diplôme qualifiant pour certains (25% des jeunes de 20 à 24 ans) face à un marché du travail restreint (seuls 27% des jeunes de 15 à 29 ans ont eu un emploi en 2021 contre 47% en moyenne au niveau national).



Des jeunes (61% de 16 à 29 ans) sans grande autonomie vivant encore chez leurs parents très souvent sans emploi, mais abandonnés à eux-mêmes, et souvent en manque de repères et dont les perspectives d’avenir paraissent assez sombres.



Des réponses éducatives, sportives et culturelles doivent être apportées à ces jeunes, non pas pour maintenir les incivilités dans les limites « acceptables » mais pour leurs donner des raisons solides d’espérer et ainsi désamorcer la violence potentielle de leurs situations de vie. Et ce évidemment avec leur participation et contribution, tant dans l’évaluation de la situation de leurs quartiers que dans les réponses à apporter. Les choses ne peuvent pas venir que de l’extérieur.



Un dialogue interculturel fondé sur notre commune humanité



Lors des dernières agressions des jeunes, les vives réactions exprimées par de nombreux acteurs et responsables locaux ont fait émerger l’un des aspects actuels de cette crise sociale : la différence culturelle entre un groupe culturel minoritaire (au sens psychosociologique), le groupe mahorais/comorien (populations arrivées plus récemment dans l’île), et un groupe culturel majoritaire constitué de populations plus anciennes sur l’île. Cette différence culturelle à l’origine de certains malentendus, d’incompréhensions est malheureusement érigée par certains en conflit culturel irréductible opposant des porteurs de valeurs opposées (conception de la famille, de l’éducation des enfants, de la vie en société, la religion…). Et parfois par des propos discriminatoires qui relèvent du racisme culturel.



La question du vivre avec et ensemble dans la reconnaissance de notre pluralité culturelle – la pluralité de nos cultures particulières, y compris la culture mahoraise – est de nouveau posée. Les menaces à la cohésion sociale sont déjà trop nombreuses pour qu’on puisse s’offrir le luxe du rejet de l’autre et de sa culture. Il s’agit bien au contraire de jeter les bases d’une culture du dialogue, fondée sur notre commune humanité, en vue de contribuer au respect des expressions culturelles des différents groupes qui composent la société réunionnaise et au respect de la spécificité des individus.



La diversité culturelle a besoin d’être gérée de façon positive et constructive. Le défi consiste à trouver des liens, des valeurs partagées, des actions communes au sein de cette pluralité afin de rendre possible, effectif et quotidien la cohabitation et le dialogue pour un mieux vivre ensemble dans la construction d’une société réunionnaise toujours plus inclusive et plus pacifique.



L’approche qui convient pour désamorcer la violence en mettant en contact et en dialogue les personnes de cultures différentes est sans doute l’approche interculturelle de par son rattachement à une philosophie du sujet qui accorde une place centrale au sujet singulier, libre, responsable de soi et en lien intrinsèquement avec les autres. Dans cette perspective, c’est l’Autre qui est premier, et non sa culture. L’objectif premier n’est donc pas de connaître la culture de l’Autre, mais d’apprendre à comprendre l’Autre à travers sa langue et sa culture.