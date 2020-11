Violence à l’égard des femmes : les dispositifs d’accueils à Saint-Leu

Chaque année, quelque 220.000 femmes subissent des violences conjugales et 93.000 sont victimes de viol ou tentative de viol. Paroxysme de ces violences, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex en 2019, soit 25 de plus que l’année précédente. Le confinement décrété au printemps a entraîné une importante hausse des signalements pour des violences subies par les femmes et les enfants à leur domicile et des harcèlements et agressions subies dans l’espace public.



A Saint-Leu plusieurs lieux accueillent les personnes victimes de ce genre de violence. Le réseau d’écoute du 3919 est le numéro qui peut vous réorienter vers les acteurs de la ville de façon sécurisée et confidentielle.