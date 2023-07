A la Une . Violence à Mayotte et émeutes à La Réunion : Le collectif Ré-MaA appel au rassemblement citoyen

Le collectif Ré-MaA (Résistance Réunion/Mayotte en action) se mobilisera ce samedi 8 juillet à Saint-André contre les heurts qui ont touché Mayotte et La Réunion récemment : Par La rédaction - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 07:23

Dans le souci de sensibiliser la population à la situation sociale et sécuritaire préoccupante à Mayotte et suite aux récents émeutes à La Réunion, un rassemblement citoyen est organisé le 8 juillet prochain, de 7h à 16h, à Saint-André.



La situation sécuritaire à Mayotte et les récents émeutes à La Réunion, ne peuvent nous laisser indifférents. Récemment, des émeutes ont éclaté dans certaines zones de La Réunion, accentuant les défis déjà présents à Mayotte. Ces événements doivent souligner une importance d'une prise de conscience collective pour trouver des solutions durables.



Notre mouvement, conscients de l'urgence de la situation, nous mobilisons encore une nouvelle fois, pour sensibiliser le grand public et les autorités compétentes sur ces problématiques cruciales touchant à la fois Mayotte et La Réunion.



Ce rassemblement vise en premier lieu, un appel pressant aux parents pour prendre pleinement leurs responsabilités dans l'éducation et l'encadrement de leurs enfants. Nous croyons fermement que l'éducation et les valeurs familiales jouent un rôle essentiel dans la construction d'une société harmonieuse et respectueuse des règles et des autres.



Parallèlement, nous souhaitons adresser un message de raison aux jeunes de toutes les communautés et nous appelons au calme pour que justice puisse se faire. La violence que nous subissons et les émeutes qui ont eu lieu dernièrement à La Réunion ne sont pas la solution.