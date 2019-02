Viol sur une étudiante au Moufia: Les 4 mineurs condamnés

En mars 2018, une étudiante de 19 ans était violée par quatre jeunes, tous mineurs, âgés de 12 à 15 ans, à Saint-Denis.



Un an après, le tribunal pour enfants a rendu son jugement. Celui qui est considéré comme le principal agresseur a été condamné à 5 ans de prison dont 1 an ferme. En détention depuis 7 mois, il pourrait très bientôt sortir avec le jeu des remises de peine.



Les autres auteurs de ce viol ont écopé de cinq années avec sursis. Tous écopent également d'une mise à l'épreuve et de leur inscription au fichier des délinquants sexuels.



Les faits s'étaient déroulés le 31 mars 2018 en pleine journée. Aux abords du Score Express du Moufia, ils abordent leur future proie en tentant un vol à l'arrachée. Mais la victime est ensuite emmenée de force près du stade du Moufia où les quatre violeurs commettront leur acte, obligeant la jeune fille à pratiquer des fellations.



La jeune femme avait porté plainte et les policiers de Saint-Denis avaient, le jour même, pu interpeller trois des quatre mis en cause.