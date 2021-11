A la Une . Viol sur mineurs : Jean-Luc Lahaye mis en examen et écroué

Interpellé mercredi matin, le chanteur Jean-Luc Lahaye a été mis en examen pour viol sur mineurs. Il a été placé en détention provisoire. Par N.P - Publié le Samedi 6 Novembre 2021 à 07:26









Pour mémoire, Jean-Luc Lahaye avait déjà été Jean-Luc Lahaye a été mis en examen pour "viol sur mineurs" et placé en détention provisoire ce vendredi. Le chanteur a aussi été mis en examen pour agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs et abus de faiblesse. Il a en outre été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour "détention d’image à caractère pédopornographique". La vedette des années 80 avait été interpellée ce mercredi matin et placée en garde à vue pour 48 heures. Le sexagénaire est soupçonné d’avoir eu des relations sexuelles avec deux adolescentes alors âgées de 16 et 17 ans, en 2013 et 2014, comme l'avait révélé Le Parisien . Son avocat a indiqué à la juge des libertés et de la détention que le chanteur contestait les faits reprochés.Sa fille, entendue pour "subornation de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans" est quant à elle sortie de garde à vue mercredi en raison de son état de santé.Par ailleurs, les deux mères des victimes avaient également été interpellées, soupçonnées de "non-dénonciation de crime et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans". Celles-ci les auraient encouragées à avoir des relations avec le chanteur leur auraient demandé de taire les faits. Elles ont été libérées sans poursuite à ce stade.Pour mémoire, Jean-Luc Lahaye avait déjà été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis le 18 mai 2015 pour corruption de mineure. Il lui était alors reproché d'avoir demandé à une adolescente de 14 ans de s’adonner à des jeux sexuels par webcam. Il avait en outre été condamné en 2007 à 10 000 euros d’amende pour des relations sexuelles avec une mineure de 15 ans.