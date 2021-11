A la Une . Viol sur mineures : Jean-Luc Lahaye et sa fille en garde à vue

Le chanteur est soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux jeunes filles en 2013 et 2014. Sa fille aurait tenté de faire pression sur ces dernières. Tous deux sont en garde à vue depuis ce mercredi. Les mères des victimes présumées pourraient avoir poussé leur fille par admiration pour le sexagénaire. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 06:21

Déjà condamné à un an de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur mineurs en 2015, Jean-Luc Lahaye fait beaucoup parler de lui en ce moment. Son passé l'a rattrapé alors qu'il avait comme projet de se produire en septembre dernier dans le nord de l'Hexagone.

Le sexagénaire avait renoncé à remonter sur scène. Dans le même temps, une enquête préliminaire était ouverte par le parquet de Paris.

Ce mercredi 3 novembre, le chanteur a été placé en garde à vue, soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur deux jeunes filles de 16 et 17 ans , dont l'une est celle pour laquelle il avait été poursuivi en 2015.

Les deux adolescentes, fan de ses chansons, auraient été invitées à se dévêtir et prendre des poses devant une caméra. Elles avaient porté plainte avant de se rétracter, détaille la presse métropolitaine.



Mais début 2021, les deux victimes déclarées ont réitéré, ayant pris du recul par rapport à leur idole. La fille de Jean-Luc Lahaye est actuellement entendue sous le régime de la garde à vue aux côtés de son père. Elle est suspectée d'avoir fait pression sur les deux jeunes filles afin qu'elles se taisent. Les mères de ces dernières, également en admiration devant le chanteur, sont aussi en garde à vue. Elles pourraient avoir poussé leurs filles à avoir des relations sexuelles avec lui mais également les avoir accompagnées à ces rencontres.