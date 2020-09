Faits-divers Viol sur mineur: Elle dénonce son oncle pour protéger les enfants de la famille

Ce n'est que 15 ans après les faits que la jeune femme a osé porter plainte contre son oncle pour viol. Son objectif : que justice soit faite et que les autres enfants de la famille soient épargnés. Jugé devant la cour criminelle, il encourt 20 ans de réclusion criminelle.

Bon nombre d’affaires jugées devant la cour criminelle sont des viols. Beaucoup sont aussi malheureusement des viols sur mineurs. Ces procès se tiennent pour la plupart à huis clos afin de protéger les jeunes victimes. Mais ce jeudi, le huis clos n’a pas été demandé par cette femme. Peut-être parce que cela fait 20 ans que les faits se sont déroulés ou peut-être pour que ces horreurs soient rendues publiques et que d’autres victimes puissent par la suite avoir le courage de dénoncer.



Cette femme de 30 ans a fait le choix, donc, de tout dévoiler. Parce que ce traumatisme, elle l’a porté toute sa vie. Les faits commencent au Tampon alors qu’elle n’a que 6 ans. C’est son oncle, joueur, câlin, qui se met, petit à petit, à la toucher, la caresser, la déshabiller, la pénétrer. Et ça durera quatre ans ; jusqu’à ses 10 ans.



Elle poursuivra ensuite sa scolarité et ses études en métropole. Ce n’est qu’en 2016, poussée par sa sœur et des vacances à La Réunion, qu’elle portera plainte. "C’était la première fois que je rentrais depuis mon enfance. Et bien sûr, toute la famille était réunie. J’ai alors vu tous les enfants qu’il y avait et j’ai eu peur pour eux. J’ai décidé de porter plainte au moins pour en protéger certains".



Car pour elle, c’était trop tard. Et pour sa petite cousine, également. En effet, elle n’était pas encore au courant que son oncle avait été condamné pour agression sexuelle sur sa propre petite-fille.



Aujourd’hui, l’homme d’une soixantaine d’années nie les faits. "Un complot" affirme même son épouse, la grand-mère de la petite-fille agressée.



Il encourt 20 ans de réclusion criminelle pour les viols, 10 ans pour les agressions sexuelles.



