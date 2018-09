Viol sur les berges de la Rivière des Galets : 14 ans requis contre Philippe P.

Philippe P. comparait depuis hier devant la cour d'Assises. L'homme est accusé d'avoir violé une jeune fille de 16 ans, sur les berges de la Rivière des Galets, le 19 août 2015.



Le jour de l'agression, l'homme était vêtu de noir et avait dissimulé son visage sous une capuche. Six mois plus tard, l'homme avait décidé de se rendre de lui-même.



Le verdict est attendu ce jeudi. En début de matinée, le procureur a requis 14 ans de prison à son encontre.