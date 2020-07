Faits-divers Viol sur le parcours de santé du Port : Le trentenaire mis en examen

Présenté ce jeudi au tribunal, le jeune homme de 30 ans a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire. Son avocat ayant demandé un délai, l'homme sera présenté au juge des libertés et de la détention la semaine prochaine; ce dernier décidera s'il reste prison ou est placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 15:20 | Lu 1276 fois

Il a reconnu les faits. Recherché depuis 2018 suite à un viol sur le parcours de santé du Port, l'homme a été déféré devant le juge d'instruction ce jeudi et mis en examen pour viol. Un délai a été demandé par son avocat. Le violeur présumé sera face au juge des libertés et de la détention la semaine prochaine et saura s'il est maintenu en détention provisoire ou placé sous contrôle judiciaire.



Interpellé et placé en garde à vue mercredi, il a été confondu grâce à son ADN. Après des mois d'enquête, l'ADN a finalement parlé: les traces retrouvées sur les vêtements de sa victime ont "matché" avec un autre prélèvement réalisé dans le cadre d'une autre affaire.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité