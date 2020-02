La grande Une Viol présumé de deux hôtesses : Un pilote et un steward d'Air Austral en garde à vue Un pilote et un steward d’Air Austral, soupçonnés d’avoir abusé de deux hôtesses de l’air lors d’une escale à Aix-En-Provence, ont été placés en garde à vue hier à la gendarmerie de Saint-Benoît, comme le révèle le Journal de l’Île. Les deux femmes avaient porté plainte après avoir découvert la chambre d’hôtel sens dessus dessous alors même qu’elles n’ont aucun souvenir de la soirée, comme nous l’évoquions déjà en novembre dernier.





Deux hôtesses ont porté plainte pour viol en septembre dernier, après que l'une d'elle se soit réveillée dans une chambre d’hôtel délabrée, sans aucun souvenir de ce qu’il s’était passé.



C’est lors d’une escale à Aix-En-Provence, le 28 septembre 2019, qu’une partie du personnel de bord décide de sortir boire un coup. Au retour à l’hôtel, quatre membres se retrouvent dans la même chambre : les deux hôtesses, un commandant de bord et un steward.



L'une des deux femmes se réveille finalement le lendemain matin, sans aucun souvenir de ce qu’il s’est passé, seule dans sa chambre, qui est dans un état méconnaissable. Elle est réveillée par ses collègues qui l'attendent pour rentrer sur Roissy. Perturbée par ce qu'elle vient de vivre, elle effectue des analyses sur Paris et dépose une plainte à son retour de vol. La deuxième hôtesse déposera plainte avant de la retirer quelques jours plus tard.



Selon nos informations, le pilote et le steward sont sortis de garde à vue hier soir à 21h50. Selon toute vraisemblance, il n'y aura aucune poursuite à leur encontre.

Charlotte Molina - Regis Labrousse Lu 2780 fois