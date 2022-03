A la Une . Viol présumé d'une patiente : Les méthodes douteuses du psychothérapeute sous sa bulle

Ce mercredi et jusqu'à demain, un septuagénaire qui a exercé en tant que thérapeute alors qu'il n'en avait pas la qualification est jugé devant la cour criminelle. Il encourt 20 ans de réclusion pour des massages qui se seraient transformés en viol sur une patiente psychologiquement vulnérable. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 21:03

Francis B. est arrivé par ses propres moyens dans la salle d'audience de la cour d'assisses ce mercredi matin. L'accusé se déplace en s'appuyant lourdement sur des bâtons de randonnée. Chaque pas semble lui coûter et sa démarche mal assurée associée à sa maigreur font craindre la chute. A chaque pause et malgré son état qui semble maladif, le septuagénaire fume cigarette sur cigarette. Une méthode bien à lui afin de se protéger contre certaines maladies.



Et des méthodes bien à lui, Francis B. en a vraisemblablement abusé auprès de sa patientèle lors de ses longues années d'exercice. Formé en métropole et de façon autodidacte à la psychologie, le praticien est devenu une sorte de gourou à La Réunion.



Rassembler des personnes morcelées grâce au massage



C'est ce que sont venues raconter plusieurs femmes ce mercredi à la barre de la cour criminelle. Certaines estiment qu'il leur a fait du bien, d'autres qu'elles ont été agressées sexuellement et une enfin, la seule qui s'est constituée partie civile dans celle affaire, aurait été violée.



Francis B. s'était fait une réputation auprès des couples en difficulté. Il recevait dans sa bulle à Saint-Paul et s'intéressait rapidement au sort de ces dames qu'il voyait seul en consultation. Il leur proposait sa méthode : recomposer des personnes morcelées en utilisant la technique du massage californien. Un massage se pratiquant nu pour éviter toute gêne dans les mouvements. De nombreuses femmes ont raconté que le psychothérapeute leur prodiguait des caresses intimes, demandait des fellations et procédait à des pénétrations. Mais quasiment aucune n'a voulu porter son désarroi et son humiliation devant la justice.

Très rapidement interrogé en début de séance par le président de la cour, Francis B. a reconnu avoir eu des relations avec certaines de ses patientes mais jamais sous la contrainte :"Elles étaient consentantes".



Des formations en développement personnel dans l'océan Indien



Décrit par les experts comme un être narcissique, omni puissant et prêt a tout pour satisfaire ses désirs, Francis B. est aussi pointé du doigt par les professionnels l'ayant examiné, "ses connaissances en psychologie sont à la limite du contresens".



Malgré cela, Francis B. a dispensé des dizaines de formation en développement personnel qu'il exportait à Maurice et à Madagascar. Dans ses groupes, il repérait les plus faibles et utilisait ses propres techniques pour leur apprendre la vie voire la sexualité. "C'était mon Dieu. Mon amant" s'est exclamée l'une d'entre elles à la barre du prétoire. "Il ne m'a jamais agressée ni violée" a confirmé une seconde.



Quant à la victime, les faits n'ont pas été vécus de la même façon. Une plainte déposée en 2011 fera démarrer une procédure qui a duré plus de 10 ans et au cours de laquelle une cinquantaine de patientes ont été entendues.



Après les témoignages et les expertises, la parole va être donnée à l'accusé ce jeudi matin avant les plaidoiries et les réquisitions.



Le verdict devrait tomber en fin de journée. Francis B. encourt 20 ans de réclusion criminelle.