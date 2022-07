A la Une . Viol et séquestration : "C'est vrai que parfois, j'ai des coups de colère"

Un trentenaire tentait ce matin de convaincre les juges de l'instruction de le remettre en liberté. Le détenu est écroué en préventive pour des actes de viol, enlèvement et séquestration, violences et appels malveillants depuis 14 mois, en attendant la fin de l'enquête et une comparution devant la cour d'assises pour des faits qu'il a toujours réfutés. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 26 Juillet 2022 à 17:14

"Les experts qui vous ont examiné, psychologue et psychiatre, estiment que vous êtes un psychopathe. Vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui ne reconnait pas l'existence des autres", expose le président de la chambre de l'instruction à Frédéric, 37 ans, qui souhaite sortir de détention provisoire. Ce à quoi ce dernier répond : "oui, c'est vrai que je peux avoir des coups de colère".



Condamné sept fois, la plupart de temps pour des violences aggravées sur ses compagnes, le cariste de formation est poursuivi pour avoir enlevé celle du moment, l'avoir enfermée dans son véhicule, l'avoir violentée puis violée. Des menaces de mort à son encontre ainsi qu'une série d'appels malveillants lui sont également reprochés.





"Vous savez ce que c'est un psychopathe?"



"Il est intéressant d'observer le mode opératoire de monsieur qui, au départ, est un Don Juan. Il séduit facilement puis ses compagnes, en plus de l'héberger, deviennent des objets et subissent des violences comme les morsures qui sont communes à certaines", commente la procureure générale qui donne un avis négatif à la libération du mis en cause.



Il faut préciser qu'en avril 2021, Frédéric a été condamné à un an de prison, dont six avec sursis probatoire pour des faits de violence sur la victime présumée.



Quelques mois plus tôt, une autre condamnation à un an de prison, dont six avec sursis, figure dans sa documentation judiciaire pour avoir frappé la tête de sa précédente petite amie contre un mur de l'hôpital où elle se trouvait après avoir subi des violences psychologiques et du harcèlement téléphonique de la part de Frédéric. Des viols conjugaux avaient également été dénoncés.

Il la frappe à l'hôpital



Mais pour le suspect, "le passé, c'est passé". Et en ce qui concerne l'avenir, il souhaiterait se rapprocher de ses enfants, "dont aucun ne vit à La Réunion", tient à préciser le président de l'audience. Et concernant les faits reprochés, il continue à nier, se réclamant d'une relation consentie et se positionnant comme la victime d'un complot ourdi par une femme vénale et intéressée.



"Le propre des psychopathes, c'est de ne pas reconnaitre la souffrance des autres" fait remarquer la représentante de la société. Et face à la dangerosité criminologique, les débordements violents et sexuels qu'ont pointés les experts, Frédéric assure qu'il a pris conscience de certains aspects de sa personnalité, qu'il se soigne en voyant une psychologue en prison deux fois par mois.



Malgré les arguments développés par son avocate plaidant en faveur d'un contrôle judiciaire avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a refusé la demande de remise en liberté de Frédéric qui a rendez-vous avec le juge de l'instruction dès septembre afin de terminer les investigations et d'être probablement jugé devant une cour d'assises.