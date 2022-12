A la Une . Viol et corruption de mineurs : Le youtubeur Norman convoqué par la police jeudi

Le youtubeur Norman Thavaud a été convoqué ce jeudi par la brigade de protection des mineurs. L’homme de 31 ans a été confronté à une plaignante dans le sillage des allégations faites à son encontre. Plusieurs victimes lui reprochent d’avoir sollicité des photos dénudées d’elles. Par P.J - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 07:33

Norman Thavaud, youtubeur de renom a été convoqué jeudi matin en vue d'être confronté à l'une des plaignantes dans le cadre d'une enquête de la brigade de protection des mineurs pour viol et corruption, annonce BFMTV.



En janvier 2022, une enquête diligentée par le Parquet de Paris a été ouverte à la suite d'une plainte d'une jeune Québécoise, Maggie Desmarais, comme l'avait révélé Libération. La jeune femme explique qu'alors âgée de 16 ans, elle était entrée en contact avec Norman Thavaud, troisième youtubeur français dont elle était fan. Des échanges avaient eu lieu, avant que l'homme de 31 ans ne passe à l’action et lui demande de lui envoyer des photos dénudées, selon la plaignante.



Depuis que cette affaire a éclaté au grand jour, plusieurs femmes ont porté plainte. D’ailleurs, une septième victime supposée s'est manifestée ces derniers jours auprès du parquet de Paris.



A savoir que Norman Thavaud avait été placé en garde à vue le 5 décembre avant d’être relâché sans poursuite.