Vingt-sept établissements pénitentiaires bloqués

N’ayant pas trouvé de terrain d’entente avec les propositions du gouvernement, les surveillants des établissements pénitentiaires français ont organisé un " blocage " ce lundi 22 janvier. Entre 120 et 130 prisons ont également été touchées par ce mouvement.



Le Monde explique que la plus grande prison d’Europe en Essonne a vu 150 surveillants bloquer l’accès à la prison.



Suite à cela, la ministre de la justice, Nicole Belloubet a proposé de rencontrer " l’ensemble des organisations syndicales représentatives " et demande aux surveillants de veiller à la sécurité et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.



À la veille du mouvement, plusieurs surveillants ont été agressés dans le Pas-de-Calais et un autre dans le centre pénitentiaire de Châteauroux. D’autres désordres sont survenus notamment le refus des prisonniers de regagner leur cellule dans les prisons de Maubeuge et de Sequedin.



Le premier projet d’accord, qui prévoyait la création d’emplois de surveillants, des mesures contribuant à assurer la sécurité et un " régime de détention spécifique pour les détenus terroristes et radicalisés ", avait été rejeté par les surveillants. En effet, selon le Monde, elles semblaient être " bien en deçà des attentes des militants ".



Les gardiens souhaitent donc voir leur profession évoluer avec plus de sécurité et de reconnaissance.