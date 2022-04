Communiqué Vingt-deux élus du Département appellent à voter Macron au 2nd tour

Vingt-deux élus du Département appellent à faire front face à l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron lors du second tour de la présidentielle. Par N.P - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 18:21

À La Réunion, élus et sympathisants d’Emmanuel Macron appellent à faire front face à l'extrême droite !



"À tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de tous les candidats ayant appelé à voter Emmanuel Macron au deuxième tour, nous leur disons : nous sommes prêts à bâtir quelque chose de nouveau, avec vous.”



Les réunionnais ont fait le choix de placer Emmanuel Macron en 3ème position au premier tour de l’élection présidentielle. Nous souhaitons remercier les dizaines de milliers d'électeurs qui ont choisi de renouveler leur confiance au président de la République sortant. L’heure est désormais au rassemblement.



Quelles que soient les sensibilités, nous, élus locaux, sympathisants et soutiens du président de la République, appelons solennellement toutes les réunionnaises et tous les réunionnais à se mobiliser contre l'extrême-droite en glissant un bulletin "Emmanuel Macron”, dans l’urne le 24 avril prochain. Le moment présent est décisif pour l'avenir de la Nation. Nous tendons la main à toutes celles et tous ceux qui veulent travailler pour la France et bâtir une action commune pour les années qui viennent, dans l’intérêt de notre territoire. Aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de tous les candidats ayant appelé à voter Emmanuel Macron au 2nd tour : nous sommes prêts à bâtir l’avenir de la France avec vous !



Ensemble, combattons les mensonges et le projet de division - comment ne pas oublier leur position sur notre Histoire ! - que porte la candidate de l'extrême-droite. En aucun cas son projet démagogique ne permettra de relever nos défis en matière économique, d’emploi, de logement, d’environnement (dont elle ne dit rien) ou de vie chère. Pire, son projet nous privera demain de l’Europe dont La Réunion a besoin et nous reléguera sur le terrain économique et social.



Ensemble, construisons une France qui porte une ambition de progrès pour les Outre-mer et chacun d'entre-nous, pour nos aînés, pour nos enfants, pour les travailleurs, pour les familles, pour les femmes, pour les mères seules, pour les précaires.



Le 24 avril, pour nous tous, c’est Emmanuel Macron.



Les conseillers départementaux signataires :



Adèle ODON

Cyrille MELCHIOR

Eglantine VICTORINE

Philippe POTIN

Jeannick ATCHAPA

Sabrina TIONOHOUÉ

Fabiola LAGOURDE

Serge HOAREAU

Béatrice SIGISMEAU

Sophie ARZAL

Gilles HUBERT

Thérèse FERDE

Bruno DOMEN

Viviane PAYET BEN HAMIDA

Bruno ROBERT

Jean-Marie VIRAPOULLÉ

Jean-Louis PAJANIAYE

Amandine HOAREAU

Nassimah DINDAR

Augustin CAZAL

Brigitte ABSYTE Sidoleine PAPAYA