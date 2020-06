La grande Une Vindémia rend les clés de ses Jumbo Duparc, Chaudron, Saint-André et Savanna

Après des mois de tractations au plus haut niveau économique et politique, le rachat de Vindémia par GBH se concrétise ce 1er juillet. La bascule s'opère à compter de ce mercredi à travers la reprise du nouvel acteur économique Make Distribution de quatre hypermarchés Jumbo Score. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 16:48





Il s’agit là du premier signe visible pour le grand public du rachat de Vindémia par Hayot et validé par l'Autorité de la concurrence au mois de mai. Les clés des quatre centres commerciaux passeront comme convenu du groupe Vindémia (filiale réunionnaise du groupe de grande distribution Casino) au nouveau venu dans le milieu de la grande distribution : Make Distribution (notre article :



Le 26 mai, après des mois d’analyse sur l’impact économique de ce rachat en matière de position dominante à La Réunion, l’Autorité de la concurrence rendait un avis favorable concernant le rachat par la multinationale GBH du fonds de commerce de Vindémia, assortie de quelques conditions.



Les 4 Jumbo acquis par Make deviendront des "Run Market partenaire Intermarché" Afin de répondre à l’inquiétude de l’Autorité sur les risques d'atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution au détail à dominante alimentaire, de la distribution des livres et sur le marché amont de l’approvisionnement, le groupe Bernard Hayot avait anticipé ce refus en cédant, au cours d’un engagement dit du "fix-it-first", deux supermarchés supplémentaires au groupe TAK (Thien Ah Koon). Il s’agit des deux supermarchés sudistes que sont le Score Saint-Pierre situé rue de la Cayenne et celui de la rue de Cardamone.



Rappelons que dans la procédure de rachat de Vindémia (Score, Jumbo Score, Agora), GBH avait présenté un dossier dans lequel il cédait 4 hypermarchés (le Jumbo Score Sainte-Marie, le Jumbo Score Saint-Denis, le Jumbo Score Saint-André et le Jumbo Score Saint-Paul) ainsi que le magasin de produits culturels sous enseigne Agora à Saint-André au nouveau venu Make Distribution qui opérera sous l’enseigne "Run Market partenaire Intermarché".



L’Autorité avait estimé que ces deux repreneurs avaient la capacité d’animer la concurrence de façon durable sur le marché de la distribution au détail.



Quant aux Jumbo Score Saint-Benoît, Saint-Pierre et le Port, ils deviendront des centres commerciaux Carrefour.



À La Réunion, le groupe Vindémia exploite sept hypermarchés et quatorze supermarchés, respectivement sous les enseignes Jumbo Score et Score, ainsi que cinq magasins de libre-service de gros sous l’enseigne Supercash.