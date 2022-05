Vincent Sery fin prêt pour le rallye du Sud sauvage

«Fin prêt pour le rallye,» nous confirmait Vincent «L’Ours» Sery en milieu de semaine. «Tout a été parfaitement remonté après une grosse révision. Le moteur et la boîte de vitesse ont été remontés et rebranchés et le moteur a été redémarré Mercredi.»



Place à présent aux ultimes réglages par le truchement d’Emmanuel Naze en vue du rémanences qui se déroule ce week-end. En ce qui concerne la préparation de l’équipage, le timing est respecté. «La réunion d’assistance a permis de distribuer les rôles précis de chacun. Durant une épreuve, c’est ma propre équipe qui assure le suivi de la voiture et Emmanuel Naze n’est appelé en renfort qu’en cas de soucis majeur. Au fil des ans, mon team a acquis les automatismes afin que toutes les procédures soient fluides.»expliquait le pilote. «Pour les néophytes, certaines interventions paraissent du détail mais ce sont justement ces détails qui nous permettent de rouler sereinement et de prendre un maximum de plaisir. Le nettoyage du pare-brise et des latéraux, bien penser à nettoyer la plaque et les numéros de course, être dans un environnement le plus propre possible emmène une sérénité essentielle: si l’équipe prend le temps de faire ces interventions, c’est vraiment que c’est nécessaire!»



A l’occasion de cette épreuve, Vincent embarque à ses côtés une féminine. Sans doute de quoi adoucir le caractère pour le moins affirmé du pilote, galanterie oblige! «C’est vrai qu’une voix féminine change tout!» souriait l’Ours. «Honnêtement, je ne sais pas à quoi ça tient précisément mais certaines fréquences impriment davantage. Ace niveau, Florence m’emmène de la tempérance dans mon approche de la course.»



Avec 87km face au chrono, le Rallye du Sud Sauvage pourrait paraître un sprint mais il s’agit tout autant d’un marathon avec 10 épreuves de vitesse face à la montre en deux étapes. Avec des profils très différents les uns des autres, il s’agira de commettre le moins d’erreurs possibles. Le mieux classé à l’arrivée n’est pas que le plus rapide, c’est aussi et surtout celui qui commet le moins d’erreurs.



Afin de rester concentré du début à la fin, le moindre détail compte. Quand l’équipage sait que tout a été checké par l’assistance, il peut être focus à 100% sur ses objectifs. En l’occurence, comme tout compétiteur l’équipage cherchera à se classer le plus haut mais l’essentiel reste de prendre du plaisir et de progresser face à lui même au fil des passages.