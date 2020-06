A la Une ... Vincent Rivière veut faire taire les rumeurs à La Possession

Suite au ralliement de deux de ses colistiers en faveur du candidat Philippe Robert à La Possession, Vincent Rivière tient à clarifier sa position. Il ne soutient aucun des finalistes engagés pour le second tour des municipales. La tête de liste d'Alternative citoyenne (3ème du scrutin avec 4,89% au 1er tour) regrette par ailleurs la désunion de la gauche qui a eu pour conséquence de creuser l'écart entre Vanessa Miranville et ses concurrents. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 20 Juin 2020 à 12:09 | Lu 183 fois

"Certains de mes colistiers affichent leur soutien au candidat Philippe Robert dans la presse quotidienne. Je tiens ici à répondre aux sollicitations des Possessionnais qui me demandent depuis des éclaircissements sur la position de la liste “Alternative citoyenne à La Possession”.



Nous sommes un mouvement citoyen et à la différence des partis politiques, chaque citoyen composant cette liste est totalement libre de ses prises de position. Je respecte profondément leur choix.



Ceci étant, la décision de rallier le candidat Philippe Robert n'a pas suscité l'unanimité au sein de notre groupe ; pour cette raison, ma position pour ce second tour des municipales est claire et je souhaite faire taire les rumeurs : je ne suis ni avec Philippe Robert ni avec Vanessa Miranville. Les voix des électeurs ne sont pas à vendre : ni contre un poste de directeur de cabinet ni contre toute autre promesse qui n'engage que ceux qui y croient.



J'estime que les électeurs sont des citoyens libres et responsables qui n'ont pas besoin qu'une consigne de vote vienne leur indiquer le choix qu'ils doivent prendre.



L'écart important de voix en faveur de la maire sortante nous pousse à tirer des leçons de ce scrutin : seule une union solide et forte menée dès le premier tour aurait pu impulser une dynamique de victoire face à la maire sortante au second tour : cela n'est pas le cas. L'opposition possessionnaise a déjà perdu cette élection en ne sachant pas s'unir.



En terminant en 3ème position de cette élection, les Possessionnais nous ont placés en position d'alternative pour les prochaines échéances électorales. Nous devons respecter ce choix."