Vincent Rivière demande la démission de Vanessa Miranville suite à sa "mise en examen"

"Nous apprenons la mise en examen de Vanessa Miranville dans le cadre d’une affaire de harcèlement. Nous rappelons que la maire de La Possession a signé la charte ANTICOR qui prévoit la suspension des élus en cas de mise en examen. Nous demandons donc à la maire de La Possession de respecter cet engagement et de demander au conseil municipal la suspension de sa fonction de maire de la commune le temps de sa mise en examen. On ne peut pas utiliser une charte pour mettre en avant des valeurs d’éthique et de transparence pour se faire élire et ensuite ne pas respecter son engagement. Il en va de la crédibilité de l’ensemble de la classe politique et tout particulièrement de la valeur de la parole de Vanessa Miranville."



Pour le mouvement Demain Ensemble La Possession

Vincent RIVIERE