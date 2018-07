<<< RETOUR La Réunion Positive

Vincent Payet préside le Comité numérique

Vincent PAYET, Vice-Président délégué au numérique a accueilli ce jour en Hémicycle Pierre Lagourgue de l’Hôtel de Région, l’ensemble des acteurs de la filière numérique de La Réunion à l’occasion d’un comité visant à mettre en cohérence l’ensemble des projets numériques du territoire en s’assurant de leur conformité au Schéma Régional de Développement Économique d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII).



Cette cohérence passe aujourd’hui par une connaissance et une coordination de l’ensemble des projets.



Les objectifs opérationnels du comité de filière:



> Fédérer dans une même instance tous les acteurs de la filière pour développer la coopération



> Identifier l'ensemble des projets de la filière, partager l'information



> Partager les orientations et les initiatives de l'Etat (Secrétariat d'Etat au Numérique, Direction Générale des Entreprises, ...)



> Valider la conformité des projets existants et proposer de nouveaux projets



Le Vice-Président a tenu à saluer ce matin la présence et l’implication des partenaires : la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’industrie, l’État ainsi que l’ensemble des acteurs de la filière.



Ce premier Comité permet ainsi de dresser un état des lieux, identifier les besoins (zones blanches à couvrir, infrastructures à déployer...), et travailler sur un contrat de filière dans lequel s’inscrira une feuille de route pour le numérique en s’assurant d’une prise en compte de tous les domaines d’intervention dans le champs du numérique :



- l’aménagement numérique du territoire et le déploiement du THD.



- la gestion des emplois et des compétences,



- la formation initiale et continue : le développement des formations spécialisées en numérique avec notamment l’ouverture de l’école Supérieure Régionale du Numérique et l’installation de l’EPITECH à Saint André.



- le développement de la filière et la reconnaissance des savoir-faires locaux, notamment au niveau de nos partenaires de la zone Océan Indien,



- l’accompagnement du développement des usages et des services, de la transformation numérique des entreprises et des administrations.



À ce titre, la Région met en place des actions et dispositifs concrets tels que les « Régionales du Numériques » organisées en juin dernier et en début juillet, en partenariat avec les chambres consulaires. 180 chefs d’entreprises ont pu être sensibilisés lors de ces rencontres ; Le « Chèque numérique » qui a bénéficié à 60 entreprises ou encore le Plan POP dans les lycées.



"Le Numérique n'est pas qu'économique mais il est aussi et avant tout Humain...et c'est l'essence même de nos actions...remettre l'Homme au coeur du développement digital... " a souligné Vincent Payet.



Pour rappel, La Réunion est aujourd'hui dans le top 5 des déploiements sur le plan national. La vitesse de déploiement est extrêmement rapide sur l'île, 4 à 5 fois supérieure à la moyenne nationale et La Réunion sera la première région française totalement fibrée en 2021.

