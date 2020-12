Vincent Payet: "Les Mensonges de la Maire de Saint-Denis"

"Une fois de plus, mensonge et contre vérité de la Maire de Saint-Denis sont au rendez-vous concernant l'action régionale pour les Dionysiens. Je tiens à rétablir la vérité:



Depuis 2010, la Région a investi plus de 273 Millions d'euros dans la culture, le sport, l'économie l'éducation sur le territoire de Saint-Denis. Il faut le rappeler d'ailleurs, la ville a pu rénover ses écoles grâce aux financements de la Région Réunion.



Mensonge ou déni face à la vérité? la Maire oublie également de dire que la Région Réunion reverse annuellement environ 55 Millions d'euros de fiscalité à la municipalité de Saint-Denis : soit 366€ par Dionysiens et par an.



Nous sommes bien au delà des 14€ prétendu.



Par ailleurs, s'agissant du Plan de relance, il faudrait que la Maire de Saint- Denis se préoccupe davantage de ses engagements pris auprès des Dionysiens, notamment en devenant un premier magistrat à plein temps. Celle-ci doit assumer pleinement devant ses administrés, le fait que Saint-Denis soit la dernière municipalité à avoir adressé quelques projets à la Collectivité régionale. Bien évidemment la Région Réunion assumera pleinement son rôle, en accompagnant ces projets .



Une fois de plus, je regrette que certains responsables politiques usent et abusent des "fake news" pour faire passer leurs mensonges pour des vérités.



Avoir un double langage et une double posture n'aidera pas les citoyens à avoir confiance dans l'action publique."