Vincent Defaud réagit au communiqué de Perceval Gaillard

A la lecture du dernier communiqué du candidat des Insoumis sur la 7e circonscription, les écologistes sont particulièrement choqués de lire les propos tenus. Certes défendre les intérêts matériels et moraux d’un employé, fusse-t-il d’une paillote dont la légalité est contestée par un grand nombre, est louable pour un représentant du mouvement ouvrier. Mais les écologistes s’interrogent sur la teneur de la suite de son communiqué. En effet, le candidat des Insoumis s’en prend aux riverains de L’Hermitage-les-Bains et remet en cause le vivre-ensemble réunionnais. Les bras nous en tombent !



Alors que le député Insoumis Jean-Hugues Ratenon s’affiche en soutien aux côtés des membres du Collectif pour la Défense du Domaine Public Maritime et demande même une commission d’enquête parlementaire à ce sujet, son candidat désigné dans la 7e circonscription se permet de critiquer ceux qui sont à la pointe du combat pour la protection du littoral. De deux choses l’une ! Soit Les Insoumis de La Réunion ne sont pas sur la même ligne politique concernant le respect de la Loi Littoral soit Les Insoumis tiennent un double discours pour plaire (ou complaire) aux uns et aux autres dans un cynisme purement électoraliste.



La Réunion Écolo condamne toute cette agitation politicienne des Insoumis qui sur le coup sont plus soumis à un calcul de politicaillerie très loin des réels enjeux écologiques de la 7e circonscription. Le mouvement écologistes continuera à soutenir les mobilisations citoyennes pour le libre accès de tous à la plage et à l’arrière plage. Face à la dégradation constante du lagon, qui est notre joyau, l’heure est à l’union des actions pour préserver notre environnement menacé. Ceux qui tiennent un discours qui porte les germes de la division seront tenus pour responsables de la catastrophe écologique qui s’annonce.



Pour La @reunion_ecolo

@VincentDefaud