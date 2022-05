Vincent Defaud réagit à la nomination de Yaël Braun-Pivet au ministère des Outre-mer

Malgré les déclarations présidentielles, le nouveau gouvernement n’a rien d’écologiste. J’adresse mes félicitations les plus républicaines à notre nouvelle ministre des Outre-mer.



Rappelons à Madame La Ministre que les Outre-mer français sont en situation d’urgence écologique. Un rapport rendu public le 5 mai dernier par l’INRAE (l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) et l’IFREMER (l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) confirme que l’environnement est bien contaminé par les pesticides en Outre-Mer.



L’objectif affiché de l’exécutif d’atteindre la souveraineté alimentaire pour nos territoires ultra marins ne peut se concevoir que dans le cadre d’une alimentation saine dans un environnement sain. Pour restaurer notre biodiversité et garantir une bonne santé aux populations des Outre-mer, il est essentiel d’accompagner nos planteurs vers l’agroécologie. Il est temps de sortir les filières agricoles de l’influence des lobbys de l’agrochimie.



Les écologistes et les citoyens d’Outre-mer sollicitent également Madame La Ministre, pour que justice soit faîte dans le scandale du chlordécone et que toutes mesures soient engagées pour la dépollution de la Guadeloupe et de la Martinique.