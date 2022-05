Législatives

Vincent Défaud interpelle Cyrille Melchior sur le projet "écocide" du Parc du volcan

Vincent Défaud, candidat sur la 2ème circonscription, interpelle le président du Département au sujet du parc du volcan. "La pérennité du label octroyé par l’UNESCO, qui a inscrit les pitons, cirques et remparts de La Réunion sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité serait remise en cause", estime-t-il.

Par N.P - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 15:15

Monsieur Le Président,



Génération Ecologie a été sollicitée par des militants associatifs soucieux des enjeux environnementaux, regroupés au sein du collectif Domoun la Plaine. Ce mouvement citoyen s’oppose au projet du Parc du Volcan, à la Plaine-des-Cafres, porté par la municipalité du Tampon.



Domoun la Plaine considère en particulier que l'installation des tyroliennes au sommet du Piton Dugain constitue un véritable écocide. En effet, ce site étant classé, le risque de destruction de la biodiversité et de voir ce paysage exceptionnel défiguré est grand, compte tenu des travaux à réaliser et des nuisances liées à l’exploitation des 10 tyroliennes prévues.



Le Parc du Volcan va instaurer un déséquilibre écologique. La pérennité du label octroyé par l’UNESCO, qui a inscrit les pitons, cirques et remparts de La Réunion sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité serait ainsi remise en cause.



Monsieur Le Président, le Conseil départemental s’exprimera très bientôt sur le Parc du Volcan. Votre collectivité a célébré, il y a peu et en grande pompe, la fête de la Nature. Il paraît donc inconcevable aux écologistes de la 2e circonscription, où vous êtes élu, que le Département valide ce projet. A contrario, nous vous remercions d’examiner avec bienveillance la proposition citoyenne alternative élaborée par l’association Domoun la Plaine, qui ferait de Bourg-Murat un Village d'Étape labellisé.



Ecologiquement vôtre



Vincent Defaud,

Membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer.

Candidat du Pôle Ecologiste sur la 2e circonscription de La Réunion