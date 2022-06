Législatives

Vincent Defaud : "Planteurs de canne, moin lé là ensemb’ zot !"

Vincent Defaud, membre du conseil éxécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer, candidat du pôle Ecologiste sur la 2e circonscription, s'adresse aux planteurs de canne afin de leur assurer tout son soutien à l'heure où les négociations de la convention canne se jouent entre usinier et agriculteurs.

Par LG - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 12:14

Les planteurs de canne entament des négociations difficiles avec l’usinier, je veux les soutenir face aux lobbys de l’agrochimie et aux multinationales de l’agroalimentaire.



Je soutiens le mouvement coopératif des planteurs réunionnais pour reprendre la main sur la production locale de sucre, améliorer leurs revenus en produisant du sucre bio et des sucres spéciaux. Les planteurs de canne méritent également d’être davantage reconnus. Ils sont, en effet, des acteurs majeurs de la souveraineté énergétique de La Réunion puisqu’ils fournissent la bagasse aux deux centrales thermiques de l’île.



Elu député, je ferai des propositions de loi et d’enveloppes budgétaires supplémentaires pour accompagner les agriculteurs réunionnais vers l’agroécologie. Nous devons diversifier notre agriculture, produire sans intrants chimiques et sans pesticides, respecter notre biodiversité, défendre notre santé et acquérir notre souveraineté alimentaire. Nous voulons nourrir la population réunionnaise avec des produits sains et produire dans le respect de la Nature.



Les planteurs de canne pourront compter sur mon indéfectible soutien à l’Assemblée Nationale.