Vincent Defaud : "Nos plages bientôt submergées"

Réchauffement climatique : nos plages bientôt submergées



L’épisode de houle australe que connaît actuellement La Réunion, mais aussi les houles cycloniques encore plus dangereuses, inquiètent légitimement la population réunionnaise.



Les derniers rapports de l’ONU sont très clairs à ce sujet. Les littoraux, en particulier ceux des îles vulnérables comme la nôtre, risquent d’être submergés à cause du réchauffement climatique.



Aujourd’hui il est temps de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger nos sites naturels, nos plages et arrière-plages, notre biodiversité côtière, nos biens (habitations, structures de loisirs et touristiques et installations industrialo-portuaires), ainsi que nos vies.



Elu député, je m’engage à voter des textes de loi et des enveloppes budgétaires pour limiter le risque submersion de nos côtes.

D’une part, pour sécuriser le littoral, je proposerai une loi pour revégétaliser nos plages et arrière-plages avec des plantes endémiques qui formeront un barrage naturel et atténueront les effets de la houle déferlante.



D’autre part, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre issues du trafic routier (voitures et camions) responsable de pollution et du réchauffement climatique, je ferai voter une loi pour le développement du transport en commun à La Réunion avec la création d’un Tram tout autour de l’île et de téléphériques ou funiculaires pour assurer la liaison entre les Hauts et les Bas.



Les Réunionnais peuvent compter sur mon action en faveur du Climat et de leur sécurité dans la prochaine Assemblée Nationale.