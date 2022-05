Législatives

Vincent Defaud : "Faire du vélo une alternative crédible au tout voiture"

Vincent Defaud, candidat dans la 2e circonscription, veut porter jusqu'à l'Assemblée nationale la volonté de faire du vélo un moyen de déplacement alternatif à la voiture. Son communiqué :

Par NP - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 08:39





Unissons-nous autour d’une vision commune : faire du vélo une alternative crédible et désirable à la voiture individuelle, un outil de redynamisation des villes et de nos quartiers, et un mode de déplacement accessible à toutes et tous, en toute sécurité, quel que soit leur territoire.



Je fais miennes les propositions pour le Vélo partagées par une majorité de nos concitoyens. Je les défendrai à l’Assemblée :



Priorité 1 : Doubler le réseau cyclable réunionnais durant le quinquennat, le rendre attractif, sûr, continu et maillé en augmentant le budget d’investissement de l’État d’au moins 250 millions d’euros sur 5 ans pour notre île.



Priorité 2 : Généraliser et financer le Savoir Rouler à Vélo à l’école pour que chaque écolier entre au collège en sachant faire du vélo. Des rappels seront indispensables au collège et au lycée, avec une initiation à l’équilibre dès la maternelle.



Priorité 3 : Rendre le forfait mobilité durable obligatoire (500€/an/salarié), totalement cumulable avec le remboursement des transports en commun et réellement incitatif pour inciter les salariés des secteurs privé et public à venir au travail à vélo ou à pied.



Priorité 4 : Favoriser l’intermodalité entre transports collectifs (bus, téléphériques et Tram existants ou à venir) et vélo avec la création de places de stationnement sécurisé supplémentaires dans les gares et pôles de transports.



Priorité 5 : Accompagner le déploiement d’emplacements de stationnement vélo pour les copropriétés, le logement social et l’habitat ancien, notamment en mobilisant des financements liés aux mesures de performance énergétique



Priorité 6 : Renforcer les mesures d’accompagnement social aux mobilités actives, à travers une aide à l’achat de cycles non-conditionnée à l’existence d’aides locales, une extension de la prime à la conversion et la création d’une prime à la démotorisation renforcée selon des critères sociaux. Cibler notamment l’acquisition de vélo à haut niveau de service (pliants, cargos, vélomobiles), sans se limiter au soutien des seuls vélos à assistance électrique.



Priorité 7 : Placer la promotion des modes actifs au cœur des politiques de santé publique, de prévention primaire, secondaire et tertiaire, depuis le plus jeune âge, et jusqu’au maintien dans l’autonomie de nos gramounes.



Priorité 8 : Soutenir l’émergence d’une filière vélo réunionnaise. Favoriser la création d’un écosystème économique innovant et exemplaire (privé, public et associatif), porteur d’emplois non délocalisables pour la fabrication, la réparation et le réemploi des vélos, ainsi que dans les services autour du vélo. Faire de La Réunion une destination mondiale du tourisme à vélo.



Priorité 9 : Soutenir la revitalisation des villes et de nos quartiers par des plans favorisant la piétonisation des cœurs de villes et des quartiers, en aménageant les entrées de ville et en mettant fin à l’étalement urbain des commerces, des zones d’emploi et de l’habitat. Développer les liaisons cyclables intercommunales sécurisées.



Pour les mobilités alternatives, pour atteindre la neutralité carbone, face au lobby du tout voiture et du pétrole, pour le climat, pour notre santé, en toute sécurité, et pour notre pouvoir d’achat, je m’engage pour une #RéunionAVélo.



