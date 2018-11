Vincendo : Un automobiliste excédé par un barrage blesse deux gilets jaunes avec un sabre

La manifestation des gilets jaunes a dégénéré en fin d'après-midi à Vincendo, à Saint-Joseph.



Un automobiliste excédé d'être bloqué à un barrage est sorti de son véhicule armé d'un sabre, avec lequel il a frappé à deux reprises deux manifestants, leur occasionnant des blessures au niveau de l'épaule et de la cuisse.



Les autres manifestants l'ont alors désarmé et passé à tabac, ont rapporté plusieurs témoins sur les ondes de radio Freedom.



Les forces de l'ordre sont intervenues et ont évacué l'automobiliste.



Les blessés ont été pris en charge par les pompiers.