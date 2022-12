A la Une . Vincendo : Attention, galères portugaises présentes dans l'eau à La Marine

C'est la galère, des physalies ont été observées sur le rivage. Si elles sont assez belles et photogéniques avec leurs couleurs rose et bleu profond, elles n’en sont pas moins dangereuses. Par NP - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 09:57

Elles ressemblent à des méduses mais elles n'en sont pas. Appelées physalies ou siphonophore, ou encore "blue bottle" en Australie, les galères portugaises sont présentes actuellement à Vincendo où elles ont été observées dans et au bord de mer.



Il s'agit d'une grosse vessie avec des tentacules qui pendent en dessous. Le corps de la physalie, gonflé de gaz, flotte à la surface pendant que les tentacules trainent dans l’eau. À la différence des méduses qui peuvent évoluer indifféremment à la surface ou entre deux eaux, la galère portugaise reste à la surface ou juste en dessous.



Tentacules vénimeuses

Les tentacules qui sont attachées sous le flotteur sont venimeuses. Il ne faut jamais entrer en contact avec eux, même quand la physalie est morte et échouée sur la plage. Si jamais vous avez été touché, il est conseillé de laver sans frotter, le frottement libérant le venin.



Les physalies sont portées par les courants, il faut espérer que cette journée de lundi qui s'annonce ventée les repousse vers le large.