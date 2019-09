Villeurbanne: Une attaque au couteau fait 1 mort et 8 blessés

Une attaque a eu lieu ce samedi après-midi, aux alentours de 16h30, à Villeurbanne, à la sortie du métro Laurent Bonnevay. Un homme, muni d'un couteau, s'en est pris aux passants.



Dans sa folie, il tue un jeune garçon de 19 ans et blesse huit autres personnes. Les blessés se trouveraient pour l'heure entre la vie et mort, confirme une source policière. Au-delà des personnes touchées, plus d'une vingtaine de personnes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers, choquées.



L'auteur des faits a très vite été interpellé. Selon BFMTV, il s'agirait d'un homme d'origine afghane, âgé de 33 ans. Demandeur d'asile, il n'est cependant pas connu des services de police. Nul ne connait encore les motivations de son agression.



Le caractère terroriste de l'attaque a été écarté. Le Parquet de Lyon a cependant saisi la police judiciaire pour "assassinat et tentative d'assassinat". Le suspect a ainsi été placé en garde à vue.