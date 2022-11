Villeurbanne : Un jeune homme tente d'étrangler quatre passants

Mercredi aux alentours de 18h, un individu âgé d’une vingtaine d’années a été interpellé après avoir tenté d’étrangler quatre personnes en pleine rue à Villeurbanne, dans le Rhône. L’agresseur aurait commis des violences et proféré des menaces de mort sur plusieurs passants ou personnes ayant tenté de s’interposer lors des agressions.



Parmi les quatre victimes, une est blessée légèrement, une a été admise à l’hôpital. Une septuagénaire a été hospitalisée en urgence. La femme a été frappée violemment au visage à coups de poing et souffre d’un œdème cérébral.



L’individu en question a été arrêté dans la foulée par les forces de l’ordre et a été placé en garde à vue.



Des investigations sont en cours pour une tentative d’homicide volontaire et de violences volontaires et aussi pour déterminer les circonstances des faits.