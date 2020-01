Politique Villes les mieux gérées: Le Tampon fait fort, St-Paul, St-Denis et St-Pierre en embuscade

Ce classement sera à n’en pas douter très commenté dans le milieu politique local à deux mois du premier tour des municipales. Dans une enquête publiée cette semaine dans Le Point, la fondation iFrap (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) a dévoilé son classement des villes les mieux gérées de France. Bonne surprise pour La Réunion pour une fois, puisque les quatre plus grandes communes de l’île en termes d’habitants (Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon) sont dans ce palmarès dans leurs catégories respectives.



La bonne notation de la commune gérée par André Thien-Ah-Koon, qui se hisse à la 5e place des "petites villes", à savoir les communes comptant entre 64 790 et 80 000 euros, est une belle prouesse réalisée par son maire, qui avait hérité à son retour à la mairie d’une situation financière calamiteuse marquée par la mise sous tutelle de la commune sudiste en 2011.



Malgré des marges de manoeuvre limitées, la municipalité a réussi malgré tout à contenir la croissance de sa dette (1 676 euros/habitant), à réduire ses dépenses de fonctionnement (1 318 euros/habitant, la moins élevée des 20 petites villes analysées par l’iFrap) tout en maîtrisant sa pression fiscale avec des impôts totaux de 1 001 euros/hab et des impôts locaux de 466 euros/hab. Sur ces deux données, la commune du Tampon fait fort puisqu’elle se classe à la seconde et à la première place des villes de moins de 80 000 habitants. Alors, quel est le secret de TAK ? "Tout est une question de méthode: nous avons su conjuguer les méthodes de gestion issues du privé avec la rigueur administrative. C’est cette combinaison gagnante qui a nous a permis de réaliser ces performances", se félicite le maire du Tampon, qui brigue un 6e mandat.





De la rigueur donc, mais pas que. "Notre solidité financière nous permet, en plus de la confiance des banques, de voir plus clair", poursuit André Thien-Ah-Koon. Depuis son retour aux affaires en 2014, le maire sortant et son équipe ont investi près de 230 millions d'euros, "notamment dans le domaine touristique et la réfection des réseaux d'eau", qui ont permis à la mairie d'engranger des recettes et des économies. Autre élément ayant permis cet assainissement des finances communales, la mise en place du nouveau Plan local d'urbanisme (PLU). "Cela nous a permis de construire plus de bâtiments en hauteur, décuplant notre capacité foncière et notre patrimoine immobilier. Cette amélioration du plan d'occupation des sols a eu un effet direct sur l'attractivité du territoire, entraînant un effet de développement naturel", ajoute-t-il.Trois autres communes de La Réunion sont présentes dans ce classement: Saint-Denis (pour les "grandes villes" de 107 565 à 150 000 habitants), Saint-Paul et Saint-Pierre (pour les "villes moyennes" de 80 000 à 107 565 habitants). Le chef-lieu reste dans le ventre mou de ce classement, en retrait de près de près d'1,5 point par rapport au classement de 2014. Si la situation financière de la "capitale" s'est améliorée (le maire Gilbert Annette s'est récemment félicité d'avoir laissé un excédent de 10 millions d'euros dans les caisses de la commune ), elle est revanche dans le panel des 20 grandes villes analysées celle qui enregistre le plus fort taux d'impôts totaux avec 1584 euros/habitant.

Dans l'Ouest, Saint-Paul fait également bonne figure dans ce classement de l'Ifrap, puisque la commune gérée par Joseph Sinimalé arrive en 4e place des villes moyennes les mieux gérées. La plus grande commune de l'île en terme de superficie a su maîtriser ses dépenses de fonctionnement (1 711 euros/hab) tout en contenant l'envolée des impôts totaux (1 464 euros/hab) et surtout sa dette, actuellement de 1 415 euros/hab, bien en dessous de la moyenne des autres villes de l'hexagone. Une bonne nouvelle pour la municipalité, "agréablement surprise" par sa position dans ce classement, "fruit d'un long travail entrepris depuis 6 ans". "Plus que de long discours, voici le résultat de l’excellent travail de gestion que l’on a accompli depuis 2014", a posté le maire Joseph Sinimalé sur sa page Facebook.



Saint-Pierre de son côté termine à quelques encablures du top 10 des villes moyennes les mieux gérées, à la 12e place. Comme Saint-Denis et Saint-Paul, la capitale du sud a su contenir ses dépenses de fonctionnement (1 927 euros/hab) comme les impôts totaux (1 558 euros/hab). Contactée, la mairie n'a pas donné suite à notre demande.

