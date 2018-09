Villèle: Une jeune chienne retrouvée cadenassée, blessée et amaigrie

Une nouvelle fois La Réunion est victime de la violence et maltraitance des hommes sur les animaux. Une jeune chienne, dans un état lamentable, a été retrouvée dans la ravine de Saint-Gilles à Villèle.



C'est une patiente qui a découvert l'animal ce samedi matin et qui a ainsi informé son infirmière.



A observer ses blessures, la jeune chienne semble avoir été maintenue attachée avec une large chaîne pendant un long moment. Elle était cadenassée et accrochée à un arbre en plein soleil... sans eau, ni la moindre nourriture.



L'infirmière a été aidée par un jeune homme pour la libérer. Ils ont été obligés de couper la branche avec un sécateur, mais la pauvre chienne avait toujours la chaîne autour du cou.



Pour l'heure, la chienne est hospitalisée à la clinique de Saint-Paul, notamment pour soigner sa terrible plaie. Elle est également déshydratée et ils ont découvert que la chienne avait la maladie des tiques.