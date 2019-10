<<< RETOUR SAINT-PIERRE

Ville propre : opération flashons les cochons !

Face aux dépôts d'ordures et aux incivilités récurrentes de certains, la mairie de Saint-Pierre a décidé de prendre le taureau par les cornes. Elle s'appuie sur les citoyens pour identifier les pollueurs et les sanctionner lourdement. Les messages d'information et la diffusion régulière des calendriers de collecte des déchets ne semblent pas décourager certains pollueurs. Les incivilités se répètent et leur impact sur les finances de la collectivité est loin d'être négligeable. En 2017, le coût des opérations de nettoyage menées à Saint-Pierre s'élevait à 365 000 euros. Soixante agents nettoient quotidiennement le territoire communal au détriment d'autres missions de service public, mais certains « makotes » persistent.

Marre des ordures en plein air ? Flashons les cochons ! Tous les citoyens témoins de dépôts de déchets bien avant le jour de collecte ou dans des lieux inappropriés sont invités à photographier leurs auteurs avec leur smartphone. Ils n'ont plus qu'à envoyer directement l'image à la police municipale au 0692 977 219, en précisant le lieu, le jour et l'heure du flagrant délit. Il est préférable que les visages des pollueurs soient visibles, comme les plaques des véhicules utilisés pour transporter les déchets si c'est le cas. Les policiers municipaux réceptionneront les photos et les transmettront au procureur de la République pour l'ouverture de procédures pénales. Les envois sont anonymes, nul besoin de préciser son nom et en conformité avec les dispositions de la CNIL, le numéro de téléphone ne sera pas conservé.



Numéro pour l'envoi des photos : 0692 977 219

E-mail pour l'envoi des photos : flasheur@saintpierre.re Lu 63 fois Saint Pierre





Dans la même rubrique : < > L'opération Village Ville et Santé 2019 4ème édition du salon du livre Athéna