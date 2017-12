C’est avec un grand soulagement que nous nous apprêtons à quitter la ville du TAMPON.



Déjà c’est une ville qui ne nous avait pas beaucoup attirés par son caractère résidentiel, qui paraissait froide et pas très vivante quand on compare à St PIERRE ou St JOSEPH.



Malheureusement, trouver aujourd’hui une location est devenu aussi compliqué qu’à PARIS.



Finalement on s’y installe et là stupeur, en dehors du centre ville qui est très bien organisé, propre, attrayant, c’est une ville avec des écarts sinistrés.



Aucune vie sociale possible si on n’a pas de voiture, un service de transports en commun qui relève d’un autre temps, pas de bazardier pas de dépôt de pain ni d’épicerie, des rues en pentes raides, pas d’arrêts bus dignes de ce nom, pas d’accès possible à l’Université, piscine fermée le midi et toutes les manifestations le dimanche alors qu’il n’y a pas de transports en commun. Le soir n’en parlons pas.



Un service à la demande où la responsable n’est jamais joignable, ou des réponses qui ne parviennent pas ou des réservations qui ne correspondent pas à la demande.



Pas de paiement des cartes possible même en gare routière.



Et pourtant la population est souriante, les gens polis, même les jeunes. Dans les bureaux les accueils sont aimables et efficaces dans l’ensemble. Mais la vie sociale au quotidien devient vite insupportable.



Monsieur le Maire, c’est peut être votre dernier mandat, finissez le avec panache, rendez la vie de vos électeurs plus digne.



Nous avions lu quelques articles à ce sujet dans les journaux locaux mais nous étions loin d’imaginer la réalité.



Espérons que 2018 sera l’occasion d’améliorer tout ça et bonne chance à tous les TAMPONNAIS(ES)