Ville de Saint-Joseph : Reconnaissance de l'état de catastrophe naturel

Le Maire de Saint-Joseph, Patrick LEBRETON informe la population que les agriculteurs, éleveurs et personnes victimes de sinistres pourront entamer les démarches d’indemnisation à partir du mardi 6 février et ce, jusqu’au vendredi 23 février 2018 à 12h.



Pour les éleveurs, agriculteurs et entreprises : se rapprocher de la Direction de l’Agriculture, de l’Artisanat et du Commerce. Pôle Administratif Communal 240, rue Raphaël Babet Téléphone : 0262 35 71 93 Courriel : daac@saintjoseph.re



Pour les particuliers non assurés, ayant subi des dégâts mobiliers : se rapprocher du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Joseph 2, rue Paul Demange Téléphone : 0262 93 17 30 Courriel : ccas@saintjoseph.re



Par ailleurs, pour les administrés assurés, ayant subi des dommages, il est rappelé qu’ils disposent d’un délai de 10 jours ouvrés (à compter du 1er février 2018) pour engager leurs démarches auprès de leurs assurances respectives.