Avis de marché & Appels d’offres Ville de Saint-Joseph : Avis de publicité supplémentaire - Marché de services

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 20 Juin 2023

Objet du marché : RÉALISATION DE PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES CLASSIQUES ET DÉRIVÉES – ANNÉE 2024

1- Identification de l'organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINT-JOSEPH - Service Commande Publique

240, rue Raphaël BABET (PAC) - BP 1 - 97480 Saint-Joseph

Tél : 0262358009 - Fax : 0262358088 - Courriel :



2- Objet du marché : RÉALISATION DE PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES CLASSIQUES ET DÉRIVÉES – ANNÉE 2024



3- Caractéristiques principales : La présente consultation concerne la réalisation de prestations topographiques classiques et dérivées (hors bornages et arpentages) sur le territoire de la Commune de Saint-Joseph pour répondre notamment aux exigences des projets d'aménagements (infrastructures et superstructures) et pour constituer ou mettre à jour la base de données du patrimoine communal.



4- Durée du marché : Le marché est conclu pour une période allant du 1er janvier 2024 (ou de sa date de notification si celle-ci est posterieure au 1er janvier 2024) jusqu’au 31 décembre 2024.



5- Critères d’attribution :

- Prix des prestations – Pondération : 60% ;

- Valeur technique (au regard du mémoire justificatif) – Pondération : 40 %.



6- Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents additionnels : Le dossier de consultation des entreprises (n°23AO010) peut être téléchargé gratuitement sur le profil d'acheteur :



7- T ype de procédure : Appel d’offres ouvert.



8- Date et heure limites de remise des offres : 19/07/2023 à 16H00 (heure locale).

Ville de Saint-Joseph