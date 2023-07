Avis de marché & Appels d’offres Ville de Saint-Joseph : Avis de publicité supplémentaire - Marché de fournitures

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 13 Juillet 2023

Objet du marché : ACHAT DE MATÉRIELS D’IRRIGATION POUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH – ANNÉE 2024

1- Identification de l’organisme qui passe le marché :

Commune de Saint-Joseph - Service Commande Publique

240, rue Raphaël BABET (PAC) - BP 1 - 97480 Saint-Joseph

Tél : 0262358009 - Fax : 0262358088 - Courriel :



2- Objet du marché : ACHAT DE MATÉRIELS D’IRRIGATION POUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH – ANNÉE 2024



3- Caractéristiques principales : Le montant total des commandes pour la période initiale du marché, ainsi que pour chaque période de reconduction le cas échéant, sera compris entre un montant minimum de 2 000 euros HT et un montant maximum de 20 000 euros HT.



4- Durée du marché : Le marché est conclu pour une période allant du 1er janvier 2024 (ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2024) jusqu’au 31 décembre 2024.



5- Critères d’attribution :

- Prix – Pondération : 90% ;

- Délai de livraison – Pondération : 10 %.



6- Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents additionnels : Le dossier de consultation des entreprises (n°23AO014) peut être téléchargé gratuitement sur le profil d'acheteur :



7- T ype de procédure : Appel d’offres ouvert.



8- Date et heure limites de remise des offres : 14/08/2023 à 16H00 (heure locale). Commune de Saint-Joseph - Service Commande Publique240, rue Raphaël BABET (PAC) - BP 1 - 97480 Saint-JosephTél : 0262358009 - Fax : 0262358088 - Courriel : scp@saintjoseph.re Le montant total des commandes pour la période initiale du marché, ainsi que pour chaque période de reconduction le cas échéant, sera compris entre un montant minimum de 2 000 euros HT et un montant maximum de 20 000 euros HT.Le marché est conclu pour une période allant du 1er janvier 2024 (ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2024) jusqu’au 31 décembre 2024.– Pondération :– Pondération :Le dossier de consultation des entreprises (n°23AO014) peut être téléchargé gratuitement sur le profil d'acheteur : https://saintjoseph.achatpublic.com / . Les candidats peuvent également consulter l'avis d'appel public à la concurrence, publié à titre principal au JOUE ( http://ted.europa.eu ) et au BOAMP sous l’annonce n°23-94785 ( http://www.boamp.fr ), sur le profil d'acheteur susmentionné.Appel d’offres ouvert.14/08/2023 à 16H00 (heure locale).

Ville de Saint-Joseph