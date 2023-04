Avis de marché & Appels d’offres Ville Saint-Joseph : Avis de publicité supplémentaire - Marché de fournitures

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Lundi 24 Avril 2023



1- Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINT-JOSEPH - Service Commande Publique

240, rue Raphaël BABET (PAC) - BP 1 - 97480 Saint-Joseph

Tél : 0262358009 - Fax : 0262358088 - Courriel :



2- Objet du marché : ACQUISITION DE MATERIELS ET D'EQUIPEMENTS DIVERS POUR LE COMPOSTAGE DES BIODECHETS POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH



3- Caractéristiques principales : Le présent marché est décomposé en deux (02) lots :

- Lot n°1 « Composteurs électromécaniques »

- Lot n°2 « Tables de tri et de divers matériels de compostage »



4- Critères d’attribution : * Pour le lot n°1 - Prix des prestations – 60% ;

- Valeur technique – 40%

* Pour le lot n°2 : - Prix des prestations – 80%

- Délai de livraison – 20%



5- Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents additionnels :

Le dossier de consultation des entreprises (n°23AO006) peut être téléchargé gratuitement sur le profil d'acheteur :



6- T ype de procédure : Appel d’offres ouvert.



7- Date et heure limites de remise des offres : 25/05/2023 à 16H00 (heure locale). COMMUNE DE SAINT-JOSEPH - Service Commande Publique240, rue Raphaël BABET (PAC) - BP 1 - 97480 Saint-JosephTél : 0262358009 - Fax : 0262358088 - Courriel : scp@saintjoseph.re Le présent marché est décomposé en deux (02) lots :- Lot n°1 « Composteurs électromécaniques »- Lot n°2 « Tables de tri et de divers matériels de compostage »- Prix des prestations – 60% ;- Valeur technique – 40%- Prix des prestations – 80%- Délai de livraison – 20%Le dossier de consultation des entreprises (n°23AO006) peut être téléchargé gratuitement sur le profil d'acheteur : https://saintjoseph.achatpublic.com / . Les candidats peuvent également consulter l'avis d'appel public à la concurrence, publié à titre principal au JOUE ( http://ted.europa.eu ) et au BOAMP sous l’annonce n°23-51555 ( http://www.boamp.fr ), sur le profil d'acheteur susmentionné.Appel d’offres ouvert.25/05/2023 à 16H00 (heure locale).

Ville Saint-Joseph