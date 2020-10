Village solaire au Tévelave

La CIVIS et la commune des Avirons travaillent à la mise en place d’un village solaire sur le quartier du Tévelave* et souhaitent vous apporter une aide financière conséquente pour l’acquisition d’un chauffe-eau solaire. Du 19 au 28 octobre 2020, vous recevrez la visite de nos médiateurs, chargés de prédéfinir avec vous la meilleure solution adaptée à vos besoins énergétiques.



Durant cette même période, une permanence sera mise en place à l’espace centralité du Tévelave le mercredi 21, le samedi 24 et le samedi 31 octobre de 8h à 12h et de 13h à 16h afin de vous informer sur le dispositif.



Les informations recueillies seront traitées dans la plus grande discrétion.



La CIVIS vous remercie de votre collaboration et de l’accueil que vous réserverez à nos agents.