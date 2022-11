Village de l'Emploi et de la Formation le 9 novembre au Blue Bayou

La CIVIS organise le mercredi 9 novembre prochain le 1er Village de l’Emploi et de la Formation en partenariat avec la mairie de L’Étang-Salé sur le site du Blue Bayou.



En cette période de précarité économique pour de nombreuses personnes, la CIVIS souhaite marquer son engagement vis-à-vis de l’emploi local et de la formation.



Ainsi, ce ne sont pas moins de 40 entreprises qui sont mobilisées pour proposer aux participants plus d’une centaine d’offres d’emploi, de formations, un job dating… autour des métiers de services à la personne, de l’hôtellerie-restauration, de l’agriculture, du transport, du commerce, du BTP, de la santé et de l’industrie agro-alimentaire.



Cette matinée est également dédiée à l’accompagnement et à l’insertion professionnelle avec trois partenaires d’envergure que sont le Pôle Emploi, le Département ou encore la Mission Locale.



La CIVIS et la mairie de L’Étang-Salé vous donnent donc rendez-vous avec votre CV le mercredi 9 novembre 2022 de 9h à 13h sur le site du Blue Bayou (près de Croc-Parc) au Chemin Village à L’Étang-Salé.