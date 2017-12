On vous attend nombreux petits et grands au Village de Noël qui se déroulera du 21 au 23 décembre dans le jardin de la mairie. Au programme : village artisanal, chants de Noël, animation et jeux pour les enfants, sapin géant et parcours en calèche avec le Père Noël.



Venez passer des fêtes incontournables à Saint-Paul !