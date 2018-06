Village By CA Réunion : "Faire grandir les entreprises réunionnaises de demain"

Un "village" sur 4 000m2 de foncier consacré "au développement économique et à l’accompagnement de projets innovants", tel est le projet porté par le Crédit Agricole en partenariat avec la Caisse Régionale. Ce lundi, s’est déroulée la cérémonie de la pose de la première pierre du Village by CA Réunion, une version définitive après un Village "Ephémère" de 500m2 ouvert en avril 2017.



Le lieu, situé au sein du parc Technor, se veut être "un espace de partage, de services, pour accompagner et faire grandir les entreprises réunionnaises de demain".



Le premier Village By CA a ouvert ses portes en 2014 à Paris. Le réseau compte aujourd’hui 26 Villages ouverts et 15 projets d’ouverture.



13 Startups ont ainsi été accueillies au Village by CA Réunion depuis avril, soit 43 emplois au total. Energies renouvelables, agriculture, bâtiment, robotique, tourisme, modes de déplacement alternatifs, service aux particuliers, markets place, santé…une dizaine de partenaires se sont déjà engagés afin d’accompagner des startups leur permettre de se "développer à l’international au plus tôt dans le cycle de vie de leur entreprise".



Pour intégrer le Village, la sélection porte sur des projets de création d’entreprise structurés ou des jeunes pousses ayant moins de 3 ans d’existence, " innovants avec un potentiel de transformation et de développement". Ces entreprises devront également venir "pitcher" leur projet face à un comité de sélection.