A la Une . Villa de Donald Trump : Le FBI a saisi des documents sur Emmanuel Macron

Le Wall Street Journal a pu consulter la liste des documents qui ont été saisis lundi au domicile de l'ancien président Donald Trump. Y figurait notamment un dossier sur Emmanuel Macron. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 12 Août 2022 à 21:54

Gros scoop du Wall Street Journal. Le quotidien a eu accès à la liste des documents saisis par les agents du FBI qui ont fouillé lundi le domicile de l'ancien président Donald Trump à Mar-a-Lago. On découvre qu'ils sont repartis avec onze ensembles de documents classifiés, dont certains marqués "top secret" et destinés à n'être disponibles que dans des installations gouvernementales spéciales.



Les agents du FBI ont saisi environ 20 boîtes d'articles, des classeurs de photos, une note manuscrite et l'octroi de la clémence à l'allié de Donald Trump, Roger Stone, selon cette liste d'éléments.



Cette dernière, qui faisait trois pages, contenait également des informations sur le "président de la France", Emmanuel Macron, sans que l'on sache de quoi il s'agissait.



La liste faisait partie d'un document de sept pages qui comprenait également le mandat de perquisition des locaux qui a été accordé par un magistrat fédéral de Floride.









