Vilambi Andou 5119 à tous les tamouls de la Réunion

L'association Tamij Sangam présidée par le dynamique Selvam Chanmougam a fêté le jour de l'an tamoul Vilambi Andou 5119 au Parc Jean de Cambière du Crédit agricole à Saint-Denis.Parmi les invités, les associations et élus avec, entre autres, la conseillère régionale Linda Lee Mow Sim, les députés Nadia Ramassamy, Jean Hugues Ratenon et le 1er vice-président du Conseil départemental, Jean Marie Virapoullé ainsi que Marie Line Soubadou, ont présenté leurs voeux à la communauté tamoule.Le docteur Selvam Chanmougam a remis un trophée à des personnalités oeuvrant au rayonnement de la culture tamoule et militante pour que le vivre-ensemble harmonieux ne soit pas un vain mot. Les associations ont présenté un spectacle de danse. Une belle manifestation qui s'est clôturée par un pot de l'amitié dans une ambiance conviviale.Retrouvez toutes les photos