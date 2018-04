Vigilances fortes pluies, vents forts et forte houle dès demain mardi

La dépression tropicale n°8 se trouvait à 10h00 locales à 780 km au Nord-Nord-Ouest de la

Réunion et se déplace à 28 km/h vers le Sud-Sud-Est. Ce système va concerner directement la Réunion au cours de la journée de demain Mardi 24 Avril, indique Météo France.



Une vigilance fortes pluies débutera cette nuit, à minuit. "Une dégradation pluvio-orageuse importante est donc attendue en cours de nuit prochaine par le Nord-Est et devrait se généraliser rapidement à l'ensemble de l'île en cours de matinée. Les cumuls les plus importants qui pourront atteindre 400/500 mm sur l'épisode sont attendus sur une grande moitié Est et Nord-Est de l'île (Volcan , Salazie, Takamaka)", est-il indiqué. L' amélioration rapide devrait se produire après le passage du centre à proximité de l'île soit

demain Mardi en fin d'après-midi, ou durant la nuit de Mardi à Mercredi.



Côté vent, la vigilance prendra effet ce mardi à 7 heures. " Les vents de secteur Est à Nord-Est vont se renforcer en fin de nuit pour atteindre, en rafales, 100km/h sur les zones littorales et 120/130 km/h sur les hauteurs. Rotation des vents en cours d'après-midi à l'Ouest-Sud-Ouest après le passage du centre du système et atténuation graduelle en cours de soirée et nuit suivante".



Pour ce qui est de la houle, la vigilance débutera également ce mardi à 7 heures. "Une houle de Nord à Nord-Ouest, avec des hauteurs de 3m00 à 3m50, va déferler sur le littoral Nord et Nord-Ouest de la Réunion avec un pic d'intensité vers la mi-journée. Une atténuation graduelle est attendue pour la fin de journée".



Eu égard à ce phénomène, la préfecture appelle à la prudence.