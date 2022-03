A la Une .. Vigilances fortes pluies et orages maintenues sur le Nord, l'Est et le Sud-Est

Météo France annonce la levée de la vigilance fortes pluies et orages sur l'Ouest et le Sud à partir de 17 heures. Les zones Nord, Est et Sud-Est sont toujours concernées au moins jusqu'à samedi matin. Par NP - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 16:37

La Réunion se trouve toujours dans un environnement humide et instable. De nombreux orages se sont déclenchés au cours de ce vendredi après-midi avec plus de 155 impacts de foudre relevés sur le département. Des averses modérées à fortes sont tombées sur l'île avec 84 mm à la Plaine des Makes en trois heures, 75 mm à Grand Ilet et 49 mm à la Pointe des Trois Bassins.



Même si une accalmie relative est observée en cette fin de journée, une nouvelle dégradation pluvio-orageuse est prévue en cours de nuit prochaine sur les régions Sud-Est, Est et Nord.



Ce temps perturbé pourrait se poursuivre en matinée de samedi.