A la Une . Vigilances: Fortes pluies pour le Sud-Sud-Est et forte houle dans le Nord-Nord-Ouest

De fortes précipitations se produisent sur les hauts de l'Est et sur la région du volcan. Ces précipitations prennent un caractère orageux et intense, selon Météo France. Une vigilance fortes pluies a donc été émise pour le Sud et le Sud-Est de l'île. Ces précipitations sont prévues s'atténuer à la mi-journée. Relevé à 8h00 ce matin : 111m en 3h et 230 mm en 6h à la Plaine des Palmistes. Le prochain bulletin de suivi sera émis à 12h00 locales.



Côté houle, la vigilance forte houle est maintenu dans le Nord et le Nord-Ouest. La houle de Nord-Ouest générée par la Dépression Tropicale numéro 1 (EX-AVA) continue de déferler sur les côtes Nord-Ouest et Nord. Avec le déplacement vers le Sud de la Dépression Tropicale, la houle devrait commencer à s'amortir lentement lundi en fin de journée, selon Météo France. Cette houle avoisine 2 mètres à 2 mètres 50 en hauteur moyenne, avant de commencer à s'amortir en fin de journée.



Les déferlements impactent les voies côté mer de la route du littoral. Ce bulletin sera réactualisé Lundi 08 Janvier vers 17heures locales.





